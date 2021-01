Vi ricordate di Roberto? Ecco cosa fa oggi (Di giovedì 21 gennaio 2021) Roberto Esquivel Cabrera, 54, di Saltillo in Messico, è l'uomo con il pene più grande del mondo. Talmente grande da essere diventato un grave handicap. La sua storia è stata raccontata dal Mirror e da un documentario realizzato da Barcroft TV I medici, in numerose occasioni, hanno proposto a Cabrera di operarsi per ridurre i 48 centimetri e mezzo del suo pene. Un'operazione che migliorerebbe di molto la sua qualità di vita e che forse gli consentirebbe di avere anche una vita sessuale. Ma lui si è sempre rifiutato di andare sotto i ferri. (Continua..) "'Sono felice del mio pene - ha dichiarato l'uomo - so che nessun altro ha la mia stesse misure. Vorrei entrare nel Guinness Book of Record, ma non intendono riconoscerlo''. I problemi causati da questo handicap però sono tanti e gravi: dalle continue infezioni delle vie urinarie, al costante avvolgimento del ... Leggi su howtodofor (Di giovedì 21 gennaio 2021)Esquivel Cabrera, 54, di Saltillo in Messico, è l'uomo con il pene più grande del mondo. Talmente grande da essere diventato un grave handicap. La sua storia è stata raccontata dal Mirror e da un documentario realizzato da Barcroft TV I medici, in numerose occasioni, hanno proposto a Cabrera di operarsi per ridurre i 48 centimetri e mezzo del suo pene. Un'operazione che migliorerebbe di molto la sua qualità di vita e che forse gli consentirebbe di avere anche una vita sessuale. Ma lui si è sempre rifiutato di andare sotto i ferri. (Continua..) "'Sono felice del mio pene - ha dichiarato l'uomo - so che nessun altro ha la mia stesse misure. Vorrei entrare nel Guinness Book of Record, ma non intendono riconoscerlo''. I problemi causati da questo handicap però sono tanti e gravi: dalle continue infezioni delle vie urinarie, al costante avvolgimento del ...

prestia_fabio : RT @Libero_official: Ricordate il bimbo attore de 'La vita è bella' di #Benigni? 'Oggi sono operatore in un call center anti #Covid' https… - alessan75877023 : RT @Libero_official: Ricordate il bimbo attore de 'La vita è bella' di #Benigni? 'Oggi sono operatore in un call center anti #Covid' https… - Profilo3Marco : RT @Libero_official: Ricordate il bimbo attore de 'La vita è bella' di #Benigni? 'Oggi sono operatore in un call center anti #Covid' https… - Libero_official : Ricordate il bimbo attore de 'La vita è bella' di #Benigni? 'Oggi sono operatore in un call center anti #Covid'… - SumaLoredana : RT @fuoridalcorotv: Vi ricordate di Roberto? Aveva un bar e a causa della pandemia ora dorme in macchina! Roberto insieme alla troupe di #… -

Ultime Notizie dalla rete : ricordate Roberto La vita è bella, vi ricordate il bambino del film? Ora lavora al call center Covid Il Messaggero Mancini: "Mi è apparsa in sogno la Madonna di Medjugorie"

Un Roberto Mancini a tutto tondo è quello che si è raccontato a Pierluigi Diaco, nella prima puntata del nuovo programma "Ti sento", andata in onda ieri in seconda serata su Rai2. Momenti di vita viss ...

Ospedale di Alessandria, benefattori di ieri e di oggi: il grazie degli operatori sanitari

Il grazie degli operatori sanitari in prima linea contro il Covid dell'Ospedale di Alessandria ai numerosi benefattori.

Un Roberto Mancini a tutto tondo è quello che si è raccontato a Pierluigi Diaco, nella prima puntata del nuovo programma "Ti sento", andata in onda ieri in seconda serata su Rai2. Momenti di vita viss ...Il grazie degli operatori sanitari in prima linea contro il Covid dell'Ospedale di Alessandria ai numerosi benefattori.