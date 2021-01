Vertice e Quirinale. Il day after di Giuseppe Conte (Di mercoledì 20 gennaio 2021) E ora che succede? La crisi si è forse conclusa nel suo scontro scenografico, nel suo duello rusticano tra i protagonisti, Giuseppe Conte e Matteo Renzi, ma è tutt’altro che archiviata. Perché dopo il duplice passaggio parlamentare di Camera e Senato il premier guida quello che tecnicamente è un governo di minoranza, non avendo la metà più uno dei voti a Palazzo Madama. Il day after è una girandola di nebbia e confusione. È in corso un Vertice di maggioranza, che fino a tarda mattinata non era stato ufficialmente convocato. Una riunione che dovrebbe essere funzionale a fare un punto politico della situazione dopo l’uscita traumatica di Italia viva dal governo e a pianificare le prossime mosse. Successivamente il presidente del Consiglio dovrebbe salire al Quirinale, non per rassegnare le dimissioni, ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 20 gennaio 2021) E ora che succede? La crisi si è forse conclusa nel suo scontro scenografico, nel suo duello rusticano tra i protagonisti,e Matteo Renzi, ma è tutt’altro che archiviata. Perché dopo il duplice passaggio parlamentare di Camera e Senato il premier guida quello che tecnicamente è un governo di minoranza, non avendo la metà più uno dei voti a Palazzo Madama. Il dayè una girandola di nebbia e confusione. È in corso undi maggioranza, che fino a tarda mattinata non era stato ufficialmente convocato. Una riunione che dovrebbe essere funzionale a fare un punto politico della situazione dopo l’uscita traumatica di Italia viva dal governo e a pianificare le prossime mosse. Successivamente il presidente del Consiglio dovrebbe salire al, non per rassegnare le dimissioni, ...

Il day after è una girandola di nebbia e confusione. È in corso un vertice di maggioranza, che fino a tarda mattinata non era stato ufficialmente convocato. Una riunione che dovrebbe essere funzionale ...

