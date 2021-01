Un Land tedesco interrompe le vaccinazioni per 10 giorni: “Non ci sono più dosi Pfizer” (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Il Nordreno-Westfalia interrompe le vaccinazioni per 10 giorni per mancanza di dosi del vaccino Biontech-Pfizer: lo ha confermato il ministero della Salute del Land tedesco, a quanto riferisce Dpa. “La modificata quantità di fornitura di vaccini ordinati rendono necessario un cambiamento del piano vaccinale”, è scritto in una lettera arrivata alla Gazzetta Ufficiale. Le vaccinazioni nelle case di riposo e di cura per anziani e negli ospedali saranno sospese quindi fino al 31 gennaio, con le prossime consegne del vaccino. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Il Nordreno-Westfalialeper 10per mancanza didel vaccino Biontech-: lo ha confermato il ministero della Salute del, a quanto riferisce Dpa. “La modificata quantità di fornitura di vaccini ordinati rendono necessario un cambiamento del piano vaccinale”, è scritto in una lettera arrivata alla Gazzetta Ufficiale. Lenelle case di riposo e di cura per anziani e negli ospedali saranno sospese quindi fino al 31 gennaio, con le prossime consegne del vaccino. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Gli è stato dato un ultimatum di tre giorni, entro i quali dovevano decidere se tornare sui loro passi. Non l'hanno fatto. Ecco cos'è successo ...

