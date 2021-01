Truffa di Marshall | di cosa si tratta veramente?

Leggi su android-news.eu

(Di mercoledì 20 gennaio 2021) Il mondo del trading online è in continuo sviluppo e dietro ogniche ha successo si nascondono le insidie delle truffe, perchè i malfattori non si lasciano mai cogliere impreparati. Molto diffusa negli ultimi anni in questo campo è ladi, che in molti avranno sentito nominare, ma che forse non conoscono fino in fondo. Ecco in questo articolo spiegheremo disi. Perchè è stata chiamatadiLain questione prende il nome dalle isolesituate nell’oceano pacifico e conosciute come un vero paradiso fiscale. Indagini approfondite hanno portato a galla che tutte le maggiori truffe riguardanti il trading online partono proprio da quelle isole, precisamente da Majuro e tutte dalla ...