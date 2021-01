Si toglie la cinta e picchia gli agenti | choc in strada | manda tre vigili all' ospedale | arrestato e già libero

(Di mercoledì 20 gennaio 2021) ANCONA - Si scaglia contro una pattuglia della Municipale ferma al lato dellae spedisce 3all'. Lunedì attorno alle 19 in via Flaminia nei pressi della stazione metropolitana di ...

Ultime Notizie dalla rete : toglie cinta

Corriere Adriatico

ANCONA - Si scaglia contro una pattuglia della Municipale ferma al lato della strada e spedisce 3 agenti all’ospedale. Lunedì attorno alle 19 in via Flaminia nei pressi della ...ANCONA - Tre gli operatori della polizia locale rimasti feriti nel corso della colluttazione avuta ieri, sulla Flaminia, con un brasiliano di 26 anni, in manette per resistenza e lesioni a pubblico uf ...