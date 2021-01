Scrittori | James Patterson è il più venduto dell’ultimo decennio

(Di mercoledì 20 gennaio 2021) Roma, 20 gen. – (Adnkronos) – Dal 2010 al 2019 lo statunitense, ritenuto fra i più importanti autori di thriller del nostro tempo, ha84 milioni di copie in formato cartaceo ed ebook, diventando lo scrittore piùdegli ultimi dieci anni presso i punti vendita che fanno capo a Nielsen BookScan. L’analisi è stata pubblicata negli Usa da “Publisher Weekly ed è stata rilanciata dalla casa editrice Longanesi che pubblicain Italia. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Roma, 20 gen. – (Adnkronos) – Dal 2010 al 2019 lo statunitense James Patterson, ritenuto fra i più importanti autori di thriller del nostro tempo, ha venduto 84 milioni di copie in formato cartaceo ed ebook, diventando lo scrittore più venduto degli ultimi dieci anni presso i punti vendita che fanno capo a Nielsen BookScan.