Sangue, acqua ossigenata e l'auto pronta da lavare: quei sospetti su Benno (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Rosa Scognamiglio Il giallo di Bolzano: chi ha ucciso Peter Neumair e Laura Perselli? Indagato il figlio: ecco perché Un flacone di acqua ossigenata potrebbe segnare la svolta nel delitto già noto alle cronache come "giallo di Bolzano". Il contenitore è stato rinvenuto all'interno dell'auto di Benno Neumair, unico indagato per l'assassinio di Peter Neumair e Laura Perselli. Secondo le ipotesi della Procura, il giovane avrebbe ucciso i genitori e gettato successivamente i corpi nel fiume Adige. Per questo motivo, circa una settimana fa, è stato iscritto nel registro degli indagati con l'accusa duplice omicidio e occultamento di cadavere. acqua ossigenata e Sangue Un flacone di acqua ossigenata, da circa 800 millilitri, ... Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Rosa Scognamiglio Il giallo di Bolzano: chi ha ucciso Peter Neumair e Laura Perselli? Indagato il figlio: ecco perché Un flacone dipotrebbe segnare la svolta nel delitto già noto alle cronache come "giallo di Bolzano". Il contenitore è stato rinvenuto all'interno dell'diNeumair, unico indagato per l'assassinio di Peter Neumair e Laura Perselli. Secondo le ipotesi della Procura, il giovane avrebbe ucciso i genitori e gettato successivamente i corpi nel fiume Adige. Per questo motivo, circa una settimana fa, è stato iscritto nel registro degli indagati con l'accusa duplice omicidio e occultamento di cadavere.Un flacone di, da circa 800 millilitri, ...

ibbatta : @Giulia_DT Ma io sempre pieno di energie! Una volta ho donato il sangue e 40 minuti dopo ero in acqua ad allenarmi!… - ilriformista : A complicare la situazione del 30enne, istruttore di fitness, il ritrovamento di tracce ematiche e di un flacone di… - MattiaCristofa2 : #MidweekPowerfulExpo ?? Apocalisse 11:6 Essi hanno il potere di chiudere il cielo affinché non cada pioggia, durante… - hosceltodiamare : @TristeEbbasta ma poi cosa ci vuole a capire che entra nella vagina e assorbe sangue, hanno bisogno di vederlo dent… - sognandoilmare_ : @taesorii amore, spero si sia fermato, comunque se dovesse capitarti di nuovo non buttare mai la testa all’indietro… -

Ultime Notizie dalla rete : Sangue acqua Bolzano, indagini su Benno Neumair: sangue e acqua ossigenata nell'auto prima del lavaggio Corriere della Sera Coniugi scomparsi a Bolzano, il giallo delle macchie di sangue. Il figlio indagato: «Provato, ma fiducioso»

Dove sono finiti Peter Neumair e Laura Perselli, i due bolzanini di 63 di 68 anni scomparsi lo scorso 4 gennaio? Per ora l'unico indagato è il figlio trentenne Benno, istruttore ...

Bolzano, morta la fotografa Erika Gamper: precipitata da un ponte per fare uno scatto

La professionista, 58 anni, sposata con un ex giornalista Rai e con due figli, era molto nota in tutto l'Alto Adige. Tradita dalla neve, che aveva coperto il parapetto. Voleva immortalare un tramonto ...

Dove sono finiti Peter Neumair e Laura Perselli, i due bolzanini di 63 di 68 anni scomparsi lo scorso 4 gennaio? Per ora l'unico indagato è il figlio trentenne Benno, istruttore ...La professionista, 58 anni, sposata con un ex giornalista Rai e con due figli, era molto nota in tutto l'Alto Adige. Tradita dalla neve, che aveva coperto il parapetto. Voleva immortalare un tramonto ...