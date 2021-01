Riappare Jack Ma e Alibaba vola in Borsa: +8,5% a Hong Kong (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Jack Ma Riappare in pubblico il titolo Alibaba prende il volo alla Borsa di Hong Kong. Lo riporta l’agenzia Radiocor. Le azioni hanno messo a segno un rialzo dell’8,5% registrando la performance migliore degli ultimi sei mesi e spingendo al rialzo il sotto-indice IT e l’intero listino, che ha chiuso sui massimi da 20 mesi L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di mercoledì 20 gennaio 2021)Main pubblico il titoloprende il volo alladi. Lo riporta l’agenzia Radiocor. Le azioni hanno messo a segno un rialzo dell’8,5% registrando la performance migliore degli ultimi sei mesi e spingendo al rialzo il sotto-indice IT e l’intero listino, che ha chiuso sui massimi da 20 mesi L'articolo

