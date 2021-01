Pirlo | «Dovevamo dimostrare il nostro orgoglio Dispiace per Gattuso | ma mi importa solo della vittoria»

(Di giovedì 21 gennaio 2021) Ai microfoni di Rai Sport, dopo laSupercoppa italiana contro il Napoli, l’allenatoreJuventus, Andrea. “E’ una grande gioia alzare il primo trofeo da allenatore, è ancora più bello che da giocatore. Sono al comando di una squadrante e di una società storica”. Non è stata una partita bellissima. E’ stato moltonte Ronaldo ma anche il portiere. “Erante vincere,mostrare il. Se vai in campo con questa determinazione ti può anche dire bene. Miper, ma ormai facciamo un lavoro diverso da quello di prima. Miaver portato a casa una”. E’ ...

