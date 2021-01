Olivia Rodrigo è la nuova Billie Eilish (Di mercoledì 20 gennaio 2021) In un’industria della musica perennemente bisognosa di numeri e certificazioni, il fenomeno Olivia Rodrigo si può senza dubbio considerare come un caso vincente. L’artista e attrice californiana di origini filippine ha pubblicato l’8 gennaio il suo singolo Drivers License e in poche ore si è trovata in vetta alle classifiche di mezzo mondo. Alla prima settimana di uscita ha raggiunto la #1 della celebre Hot 100 di Billboard (mica male). Stesso risultato anche nel Regno Unito, dove ha spinto verso il basso della Official Singles Chart Top 100 nomi come Little Mix, Ed Sheeran e Justin Bieber. Centosette milioni di stream (di cui 76 milioni solo negli States) è il secondo maggior risultato di sempre negli Usa e il migliore negli ultimi tre anni. È prima nella Global di Spotify e il videoclip del suo brano ha oltre 46 milioni di visualizzazioni ... Leggi su wired (Di mercoledì 20 gennaio 2021) In un’industria della musica perennemente bisognosa di numeri e certificazioni, il fenomenosi può senza dubbio considerare come un caso vincente. L’artista e attrice californiana di origini filippine ha pubblicato l’8 gennaio il suo singolo Drivers License e in poche ore si è trovata in vetta alle classifiche di mezzo mondo. Alla prima settimana di uscita ha raggiunto la #1 della celebre Hot 100 di Billboard (mica male). Stesso risultato anche nel Regno Unito, dove ha spinto verso il basso della Official Singles Chart Top 100 nomi come Little Mix, Ed Sheeran e Justin Bieber. Centosette milioni di stream (di cui 76 milioni solo negli States) è il secondo maggior risultato di sempre negli Usa e il migliore negli ultimi tre anni. È prima nella Global di Spotify e il videoclip del suo brano ha oltre 46 milioni di visualizzazioni ...

Tg1Rai : Il trono del pop ha una pretendente in più. Si chiama #oliviarodrigo, ha 17 anni e il suo primo singolo vanta numer… - jupitarti : quindi quest'anno abbiamo avuto Olivia Rodrigo e va bene, Ariana dovrebbe fare uscire la canzone con i bitti (rumor… - YzahVelasco : Drivers license by @Olivia_Rodrigo in Filipino language Ctto: @YsabelleCuevas ?????? #driverslicense - bellarkestars : mia madre torna a casa da lavoro e mi fa “vale tu conosci olivia rodrigo?” no ma’ mai sentita - _keepgoing___ : Cara @Olivia_Rodrigo, la mia pelle già disidratata ti ringrazia per le lacrime che scendono ogni volta che passa la… -

Ultime Notizie dalla rete : Olivia Rodrigo Olivia Rodrigo è la nuova Billie Eilish Wired.it Here’s What Olivia Rodrigo Thinks About Those "drivers license" Rumors

As speculation continues over the subjects of her hit single, "drivers license," Olivia Rodrigo has shared why she thinks the specifics are the "least important" part of the track.

Olivia Rodrigo è la nuova Billie Eilish

Non ha ancora 18 anni (li compie il 20 febbraio) e nemmeno un disco, ma con il singolo Drivers License in poche ore si è trovata in vetta alle classifiche di mezzo mondo scalzando i big Ed Sheeran e J ...

As speculation continues over the subjects of her hit single, "drivers license," Olivia Rodrigo has shared why she thinks the specifics are the "least important" part of the track.Non ha ancora 18 anni (li compie il 20 febbraio) e nemmeno un disco, ma con il singolo Drivers License in poche ore si è trovata in vetta alle classifiche di mezzo mondo scalzando i big Ed Sheeran e J ...