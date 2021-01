Nebbia sul Mapei Stadium | ipotesi sospensione per la finale di Supercoppa

_alfredi_ : ASL di Napoli fa calare la nebbia sul MAPEI Stadium. Partita a rischio rinvio. #JuventusNapoli - HyperPixie_ : Strana nebbia sul Piemonte. Devo trovare qualcuno che abiti di là del lago che mi faccia vedere come vede la sponda… - ilnapolionline : La nebbia incombe sul Mapei Stadium? Le previsioni del meteorologo Giuliacci - - Dario52516855 : RT @docgariff: Oggi su Twitter @Djnc78 condurrà la rubrica: “Meteo Capella”. Ogni ora aggiornamenti sul livello di addensamento della nebbi… - Costrizionedal1 : RT @docgariff: Oggi su Twitter @Djnc78 condurrà la rubrica: “Meteo Capella”. Ogni ora aggiornamenti sul livello di addensamento della nebbi… -

Ultime Notizie dalla rete : Nebbia sul

La Nuova Sardegna

La passione per il delitto, storica rassegna brianzola dedicata alla narrativa poliziesca e al giallo, quest’anno si svolge in forma ...Marco Azzi, giornalista di Repubblica, ha documentato sui social la situazione meteo a Reggio Emilia a poco più di due ore dall'inizio della partita Juve-Napoli. Al momento non c'è nebbia, solo un po' ...