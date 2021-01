Messina, bimbo di 10 anni perde la mano per una bomba carta: arrestato 18enne (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Messina bambino perde la mano per una bomba carta. In un armadio di casa, insieme alle cartucce da caccia del padre, teneva due bombe carta. Le manette sono scattate per un 18enne di Messina che dovrà adesso rispondere di detenzione di esplosivi. A farne le spese, purtroppo, è stato un bambino di dieci anni che giocava con “l’amico” più grande. Le indagini nella questura di Messina. Messina bambino perde la mano per una bomba carta: le indagini della Polizia I poliziotti delle Volanti lo hanno arrestato dopo aver perquisito l’abitazione in cui si trovava agli arresti domiciliari, con applicazione di braccialetto ... Leggi su urbanpost (Di mercoledì 20 gennaio 2021)bambinolaper una. In un armadio di casa, insieme alle cartucce da caccia del padre, teneva due bombe. Le manette sono scattate per undiche dovrà adesso rispondere di detenzione di esplosivi. A farne le spese, purtroppo, è stato un bambino di dieciche giocava con “l’amico” più grande. Le indagini nella questura dibambinolaper una: le indagini della Polizia I poliziotti delle Volanti lo hannodopo aver perquisito l’abitazione in cui si trovava agli arresti domiciliari, con applicazione di braccialetto ...

