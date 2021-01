Made in Italy, la seconda puntata (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Il 20 gennaio 2021, su Canale 5, va in onda la seconda puntata di Made in Italy, la serie ambientata nella Milano degli Anni Settanta che racconta la nascita dell’alta moda italiana tramite gli occhi di Irene (Greta Ferro), giovane giornalista all’interno della redazione di una rivista di moda. Il cast della serie tv, oltre che alla Ferro, include anche Margherita Buy (Rita), Fiammetta Cicogna (Monica), Maurizio Lastrico (Filippo) e Marco Bocci (John), oltre a numerose guest-star, come Stefania Rocca (Krizia), Raoul Bova (Armani), Claudia Pandolfi (Rosita Missoni) e Gaetano Bruno (Albini). Sono passate alcune settimane e Irene e Monica convivono: mentre Monica fa collezione di giovani amanti, Irene si è convinta a ritornare con Luigi che ha organizzato a casa Mastrangelo la cena di fidanza-mento di fronte a tutti i ... Leggi su ascoltitv (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Il 20 gennaio 2021, su Canale 5, va in onda ladiin, la serie ambientata nella Milano degli Anni Settanta che racconta la nascita dell’alta moda italiana tramite gli occhi di Irene (Greta Ferro), giovane giornalista all’interno della redazione di una rivista di moda. Il cast della serie tv, oltre che alla Ferro, include anche Margherita Buy (Rita), Fiammetta Cicogna (Monica), Maurizio Lastrico (Filippo) e Marco Bocci (John), oltre a numerose guest-star, come Stefania Rocca (Krizia), Raoul Bova (Armani), Claudia Pandolfi (Rosita Missoni) e Gaetano Bruno (Albini). Sono passate alcune settimane e Irene e Monica convivono: mentre Monica fa collezione di giovani amanti, Irene si è convinta a ritornare con Luigi che ha organizzato a casa Mastrangelo la cena di fidanza-mento di fronte a tutti i ...

