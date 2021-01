Lucia Gravante del Collegio | «Non vergogniamoci di avere paura»

Leggi su vanityfair

(Di mercoledì 20 gennaio 2021) Quando Lucia Gravante sente che l’ombra del passato si allunga su di lei facendola sentire inadeguata e insicura come quando era bambina, esce in giardino e guarda il fiore di vischio che ha piantato dopo la morte di suo padre: piccolo e indifeso come era lei, schiacciato inconsapevolmente da suo marito più volte al punto da farle perdere la speranza che sarebbe cresciuto, il vischio è diventato, con il passare degli anni e con sua grande sorpresa, una pianta splendida e rigogliosa alta più di due metri. «Quando ho i miei momenti la guardo e mi dico: se questa pianta ha fatto tutto questo, cosa potrà mai andare storto a me?» si chiede Lucia al telefono dalla sua casa di Chiaverano, contemplando dalla finestra il giardino che l’ha aiutata a elaborare il lutto – «Dopo il funerale di mio padre mi sono messa a strappare le erbacce e mi sono resa conto che più le strappavo e più stavo bene» – e dal quale osserva il sole, astrale e metaforico, in grado di farle capire che le ombre, per quanto profonde, non sono mai destinate a durare.