La Transgender Gianna muore ad Andria ma sull' annuncio scrivono ' Giovanni' | insorge la comunità Lgbt e Taffo dona un nuovo manifesto

(Di mercoledì 20 gennaio 2021) L'appello social rilanciato da Vladimir Luxuria ha raggiunto l'agenzia di pompe funebri romana famosa per le sue comapagne di comunicazione: "Restituita una dignita negata per anni"

Il social media manager di Taffo è intervenuto per onorare come si deve la memoria di una transgender di Andria, rifacendo manifesto funebre ...Il sindaco di Andria, Giovanna Bruno, esprime sentimenti di cordoglio per la morte Gianna, transgender scomparsa prematuramente all’età di 49 anni. «Apprendo con tristezza che una di queste fragilità ...