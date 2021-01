Inter-Juventus, Vieri: “Nerazzurri perfetti. Ronaldo? Deve rimanere anche l’anno prossimo” (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Christian Vieri, ex giocatore sia di Inter che di Juventus, ha commentato sul suo canale Twitch il responso dell’ultimo derby d’Italia vinto dai Nerazzurri: “Con la Juventus, l’Inter è stata perfetta, la migliore con Conte. Aggressiva, forte, veloce, ha giocato bene anche da dietro. Non ha sbagliato niente, poteva farne anche 4-5 senza problemi. La Juventus? Ricordiamoci che vince da 9 anni… Ronaldo? Per me non è un problema di Ronaldo ma di tutti. Io lo tengo sempre Cristiano. Se sono Pirlo, lo voglio, non è un vagabondo che non aiuta. Ha fame di gol, vuol la palla, vuol giocare. Non è il problema, anzi: se son Pirlo, voglio che Ronaldo rimanga anche il ... Leggi su sportface (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Christian, ex giocatore sia diche di, ha commentato sul suo canale Twitch il responso dell’ultimo derby d’Italia vinto dai: “Con la, l’è stata perfetta, la migliore con Conte. Aggressiva, forte, veloce, ha giocato beneda dietro. Non ha sbagliato niente, poteva farne4-5 senza problemi. La? Ricordiamoci che vince da 9 anni…? Per me non è un problema dima di tutti. Io lo tengo sempre Cristiano. Se sono Pirlo, lo voglio, non è un vagabondo che non aiuta. Ha fame di gol, vuol la palla, vuol giocare. Non è il problema, anzi: se son Pirlo, voglio cherimangail ...

