Il robot da cucina Lidl che fa impazzire tutti dovrà essere ritirato? (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Valentina Dardari In Spagna l’azienda tedesca è stata condannata per aver copiato il famoso robot da cucina Bimby Dopo le scarpe Lidl che hanno fatto impazzire gli italiani lo scorso novembre, ecco arrivare alla ribalta un altro prodotto che ha già fatto discutere in Spagna. Si tratta di un robot da cucina economico messo sul mercato già da tempo dall’azienda tedesca. La catena di supermercati avrebbe però copiato alcuni brevetti di un altro ben più famoso concorrente: il Bimby. E così, in Spagna il nuovo robot tedesco, che si chiama Monsieur Cuisine Connect, portato in tribunale, ai giudici deve essere sembrato un po’ troppo simile al blasonato parente prodotto dalla Vorwerk, l’azienda che ha creato anche il Folletto. Il ... Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Valentina Dardari In Spagna l’azienda tedesca è stata condannata per aver copiato il famosodaBimby Dopo le scarpeche hanno fattogli italiani lo scorso novembre, ecco arrivare alla ribalta un altro prodotto che ha già fatto discutere in Spagna. Si tratta di undaeconomico messo sul mercato già da tempo dall’azienda tedesca. La catena di supermercati avrebbe però copiato alcuni brevetti di un altro ben più famoso concorrente: il Bimby. E così, in Spagna il nuovotedesco, che si chiama Monsieur Cuisine Connect, portato in tribunale, ai giudici devesembrato un po’ troppo simile al blasonato parente prodotto dalla Vorwerk, l’azienda che ha creato anche il Folletto. Il ...

SkyTG24 : Spagna, Lidl costretta a ritirare il robot da cucina low cost, è una copia del Bimby - JOvincello95 : RT @greenMe_it: Lidl obbligata a ritirare il suo robot da cucina low cost: Monsiur Cuisine ha “copiato” il Bimby per i giudici spagnoli htt… - greenMe_it : Lidl obbligata a ritirare il suo robot da cucina low cost: Monsiur Cuisine ha “copiato” il Bimby per i giudici spag… - mcaratozzolo58 : RT @SkyTG24: Spagna, Lidl costretta a ritirare il robot da cucina low cost, è una copia del Bimby - leggoit : #Lidl condannata in #Spagna per il suo robot da cucina: «Ha copiato il #Bimby». Il prodotto sarà ritirato dal merca… -