Il re del bisturi su Real Time: Alessia Minelli (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Giovedì 14 gennaio 2021 è andato in onda il secondo episodio della prima stagione de Il re del bisturi, il Reality di Real Time che tratta i casi di persone che vogliono avvalersi della chirurgia estetica per migliorare il loro aspetto grazie al lavoro di un luminare come il professor Giulio Basoccu. Il re del bisturi va in onda su Real Time (n.31 DTT) alle ore 0,00. Il re del bisturi: Alessia Minelli La protagonista del secondo episodio della prima stagione è Alessia Minelli, una donna appassionata di body building, sport del quale è atleta agonista, insoddisfatta del suo seno a causa di un intervento malriuscito si mastoplastica additiva. La donna chiede dunque aiuto al Dottor ... Leggi su ascoltitv (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Giovedì 14 gennaio 2021 è andato in onda il secondo episodio della prima stagione de Il re del, ility diche tratta i casi di persone che vogliono avvalersi della chirurgia estetica per migliorare il loro aspetto grazie al lavoro di un luminare come il professor Giulio Basoccu. Il re delva in onda su(n.31 DTT) alle ore 0,00. Il re delLa protagonista del secondo episodio della prima stagione è, una donna appassionata di body building, sport del quale è atleta agonista, insoddisfatta del suo seno a causa di un intervento malriuscito si mastoplastica additiva. La donna chiede dunque aiuto al Dottor ...

Eva59324268 : Wow che trasformazione le bellezze del bisturi e non di Madre Natura un enorme differenza - justcallme_sug : What is the last thing you watched on TV? — Il re del bisturi su Realtime ma purtroppo il protagoniata non è Roy De… - SerieTvserie : Il Re del Bisturi: da Italia 1 a Rete 4 passando per Real Time. Chi è il Professor Giulio Basoccu? - tvblogit : Il Re del Bisturi: da Italia 1 a Rete 4 passando per Real Time. Chi è il Professor Giulio Basoccu? - garvanacoustic : ???? Stasera dalle 23:40, tutti sintonizzati su Discovery Real Time canale 31, per vedere la Goccia su 'Il Re del Bis… -