Il discorso d’addio di Trump: “Continuerò a combattere per voi, torneremo in un modo o nell’altro” (Di mercoledì 20 gennaio 2021) “Continuerò a combattere per voi, torneremo in un modo o nell’altro”. Queste le parole del presidente uscente Donald Trump nel giorno dell’insediamento di Joe Biden come 46esimo presidente degli Stati Uniti. Poco prima della cerimonia ufficiale di oggi 20 gennaio, Trump ha infatti pronunciato un discorso di addio dalla base aeronautica Joint Base Andrews. Accompagnato dalla first Lady Melania Trump, il Tycoon ha parlato davanti ad una platea di repubblicani, dando vita al primo discorso pubblico dopo il terribile assalto a Capitol Hill del 6 gennaio scorso, nel quale sono morte 5 persone. SEGUI L’INSEDIAMENTO DEL 46ESIMO PRESIDENTE USA IN DIRETTA “Sono stati quattro anni speciali – ha detto Trump – ... Leggi su tpi (Di mercoledì 20 gennaio 2021) “per voi,in un”. Queste le parole del presidente uscente Donaldnel giorno dell’insediamento di Joe Biden come 46esimo presidente degli Stati Uniti. Poco prima della cerimonia ufficiale di oggi 20 gennaio,ha infatti pronunciato undi addio dalla base aeronautica Joint Base Andrews. Accompagnato dalla first Lady Melania, il Tycoon ha parlato davanti ad una platea di repubblicani, dando vita al primopubblico dopo il terribile assalto a Capitol Hill del 6 gennaio scorso, nel quale sono morte 5 persone. SEGUI L’INSEDIAMENTO DEL 46ESIMO PRESIDENTE USA IN DIRETTA “Sono stati quattro anni speciali – ha detto– ...

GinoGinopinto64 : RT @gustinicchi: NON CREDERE AL MSM. Joe Biden ha tenuto un discorso d'addio in Delaware, si sono presentate circa 25 persone. NON È LA… - vaux_hall : Il discorso d'addio di Trump davanti alla famiglia e a uno sparuto pubblico di giostrai chiuso dalle note di YMCA è… - rassegnagram : Donald #Trump è ufficialmente l'ex Presidente degli Stati Uniti. Questo il passo d'addio dalla #CasaBianca, l'elico… - WaldoVanVerhoek : #Trump: dopo quattro anni di menzogne nel discorso d'addio non puoi aspettarti altro che altre menzogne - caterinacorda1 : RT @gustinicchi: NON CREDERE AL MSM. Joe Biden ha tenuto un discorso d'addio in Delaware, si sono presentate circa 25 persone. NON È LA… -

Ultime Notizie dalla rete : discorso d’addio Il re di Svezia contro il modello anti Covid: «Molti morti, il governo ha fallito» Corriere della Sera