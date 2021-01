Guenda Goria difende la madre e zittisce Filippo Nardi: “Non capisco se ci sei o ci fai” (VIDEO) (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Confronto tra Filippo Nardi e Guenda Goria Chi segue il Grande Fratello Vip 5 sa perfettamente che Filippo Nardi è rimasto nella casa di Cinecittà solo una settimana per via di una squalifica. Nonostante la penalità, il conte inglese sembra non capire i suoi errori, infatti qualche giorno dopo ha offeso ancora una volta Maria Teresa Ruta dandole della ‘borderline’ su Instagram. Domenica sera l’ex gieffino ha avuto un ennesimo confronto con Guenda Goria, e subito dopo anche con Amedeo, rispettivamente figlia ed ex marito della bionda conduttrice. Un faccia a faccia avvenuto all’interno dell’ascensore di Live Non è la D’Urso. Quando se lo è trovato di fronte, la ragazza gli ha detto: “Io non capisco se ci sei o ci fai, dopo poche ... Leggi su kontrokultura (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Confronto traChi segue il Grande Fratello Vip 5 sa perfettamente cheè rimasto nella casa di Cinecittà solo una settimana per via di una squalifica. Nonostante la penalità, il conte inglese sembra non capire i suoi errori, infatti qualche giorno dopo ha offeso ancora una volta Maria Teresa Ruta dandole della ‘borderline’ su Instagram. Domenica sera l’ex gieffino ha avuto un ennesimo confronto con, e subito dopo anche con Amedeo, rispettivamente figlia ed ex marito della bionda conduttrice. Un faccia a faccia avvenuto all’interno dell’ascensore di Live Non è la D’Urso. Quando se lo è trovato di fronte, la ragazza gli ha detto: “Io nonse ci sei o ci fai, dopo poche ...

