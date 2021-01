Governo: Marcucci, 'non si può governare così, serve riflessione di Conte' (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Roma, 20 gen (Adnkronos) - "La maggioranza esiste ma non pensiamo di poter governare in questa situazione. Ci vuole una riflessione del Presidente Conte, ci vuole un patto di legislatura chiaro. Dobbiamo dimostrare che questa è una maggioranza che ha idee chiare, in grado di coinvolgere gruppi e singoli parlamentari”. Lo dice il capogruppo Pd a palazzo Madama Andrea Marcucci a L'aria che tira su La7. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Roma, 20 gen (Adnkronos) - "La maggioranza esiste ma non pensiamo di poterin questa situazione. Ci vuole unadel Presidente, ci vuole un patto di legislatura chiaro. Dobbiamo dimostrare che questa è una maggioranza che ha idee chiare, in grado di coinvolgere gruppi e singoli parlamentari”. Lo dice il capogruppo Pd a palazzo Madama Andreaa L'aria che tira su La7.

