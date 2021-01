GF Vip, Pierpaolo regala la finale a Giulia Salemi? (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Una promessa, che è una dichiarazione d’amore vera e propria, che ha spiazzato tutti, soprattutto Giulia Salemi. Pierpaolo Pretelli fa sul serio con l’influencer: è pronto a vedere un futuro insieme a lei fuori dalla Casa L’ex velino di Striscia la Notizia è proprio cotto, e pronto a fare qualsiasi cosa per la sua Giulia. Archiviato quello che potrebbe essere definito un “fuoco di paglia” nei confronti di Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Una promessa, che è una dichiarazione d’amore vera e propria, che ha spiazzato tutti, soprattuttoPretelli fa sul serio con l’influencer: è pronto a vedere un futuro insieme a lei fuori dalla Casa L’ex velino di Striscia la Notizia è proprio cotto, e pronto a fare qualsiasi cosa per la sua. Archiviato quello che potrebbe essere definito un “fuoco di paglia” nei confronti di Articolo completo: dal blog SoloDonna

VanyCossu2 : RT @BakshDark: @elegantissima77 -Prima di entrare al GF VIP 5, Giulia aveva dichiarato a Casa Chi che con Pierpaolo non avrebbe fatto nient… - infoitcultura : GF Vip, perché Pierpaolo vuole cedere il suo posto in finale a Giulia Salemi - Noovyis : (Grande Fratello Vip 5, Pierpaolo Pretelli a Giulia Salemi: 'ti cedo il mio posto in finale') Playhitmusic - - infoitcultura : Grande Fratello Vip, Pierpaolo sbotta contro il fratello: “Mi hai deluso” - BakshDark : @elegantissima77 -Prima di entrare al GF VIP 5, Giulia aveva dichiarato a Casa Chi che con Pierpaolo non avrebbe fa… -