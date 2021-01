Covid, chiarimento della Regione su scuole medie: chiuse fino al 23 gennaio (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Con riferimento alla scuola Secondaria di I° Grado (scuola media), si chiarisce che fino al 23 gennaio restano efficaci le decisioni contenute nell’ordinanza regionale n.2/2021, quindi resta sospesa ogni attività in presenza, salve le ipotesi già previste dalla stessa ordinanza regionale (alunni con bisogni educativi speciali o con disabilità). L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Con riferimento alla scuola Secondaria di I° Grado (scuola media), si chiarisce cheal 23restano efficaci le decisioni contenute nell’ordinanza regionale n.2/2021, quindi resta sospesa ogni attività in presenza, salve le ipotesi già previste dalla stessa ordinanza regionale (alunni con bisogni educativi speciali o con disabilità). L'articolo proviene da Anteprima24.it.

OssMalattieRare : Un chiarimento dell’INPS che molti #lavoratorifragili stavano aspettando. Per i lavoratori dipendenti in possesso… - Fabiusfax : RT @sdpalt: Chiarimento dell'Agenzia delle Entrate: I #compensi dell'#amministratore per pratiche di #Superbonus110 NON rientrano nella max… - oden932 : RT @sdpalt: Chiarimento dell'Agenzia delle Entrate: I #compensi dell'#amministratore per pratiche di #Superbonus110 NON rientrano nella max… - FabioCresti : RT @sdpalt: Chiarimento dell'Agenzia delle Entrate: I #compensi dell'#amministratore per pratiche di #Superbonus110 NON rientrano nella max… - valuemedia1 : RT @sdpalt: Chiarimento dell'Agenzia delle Entrate: I #compensi dell'#amministratore per pratiche di #Superbonus110 NON rientrano nella max… -