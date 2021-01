Zanardi: perito della Procura di Siena, 'Tir non invase la corsia, decisiva caduta di Alex' (Di martedì 19 gennaio 2021) Siena, 19 gen. - (Adnkronos) - L'incidente di Alex Zanardi lo scorso 19 giugno, che si trovava alla guida della sua handbike durante una staffetta benefica, non sarebbe da collegare a un'invasione di corsia da parte del tir che percorreva la strada provinciale 146 nel senso opposto di marcia tra San Quirico d'Orcia e Pienza, in provincia di Siena. Sarebbe stata, invece, la caduta di Zanardi dall'handbike a provocare l'incidente. E' questa la conclusione a cui è arrivato il perito della Procura della Repubblica di Siena, l'ingegnere Dario Vangi, che ha consegnato ai magistrati titolari dell'inchiesta - il pm Serena Menicucci e il Procuratore capo ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 19 gennaio 2021), 19 gen. - (Adnkronos) - L'incidente dilo scorso 19 giugno, che si trovava alla guidasua handbike durante una staffetta benefica, non sarebbe da collegare a un'invasione dida parte del tir che percorreva la strada provinciale 146 nel senso opposto di marcia tra San Quirico d'Orcia e Pienza, in provincia di. Sarebbe stata, invece, ladidall'handbike a provocare l'incidente. E' questa la conclusione a cui è arrivato ilRepubblica di, l'ingegnere Dario Vangi, che ha consegnato ai magistrati titolari dell'inchiesta - il pm Serena Menicucci e iltore capo ...

