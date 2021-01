Uomini e Donne, le lacrime di Gemma: il brutto tradimento (Di martedì 19 gennaio 2021) Uomini e Donne: Gemma appare visibilmente distrutta e scoppia in lacrime alla conferma del tradimento nei suoi confronti. Gemma Galgani (Instagram)Uomini e Donne è un programma televisivo ideato e condotto da Maria De Filippi, in onda su Canale 5. Nasce nel 1996 dalla versione “adulta” del precedente talk shoe condotto sempre dalla moglie di Maurizio Costanzo Amici. Questo format inizialmente era stato ideato come luogo dove le coppie potessero raccontare la propria storia e discuterne in pubblico. Dal 2001 poi cambia volto e così prende forma uno dei dating show più seguiti di sempre. Soltanto in due stagioni tra le coppie ci furono anche dei protagonisti omosessuali. Negli anni non è diventato solo un’opportunità per conoscere ... Leggi su kronic (Di martedì 19 gennaio 2021)appare visibilmente distrutta e scoppia inalla conferma delnei suoi confronti.Galgani (Instagram)è un programma televisivo ideato e condotto da Maria De Filippi, in onda su Canale 5. Nasce nel 1996 dalla versione “adulta” del precedente talk shoe condotto sempre dalla moglie di Maurizio Costanzo Amici. Questo format inizialmente era stato ideato come luogo dove le coppie potessero raccontare la propria storia e discuterne in pubblico. Dal 2001 poi cambia volto e così prende forma uno dei dating show più seguiti di sempre. Soltanto in due stagioni tra le coppie ci furono anche dei protagonisti omosessuali. Negli anni non è diventato solo un’opportunità per conoscere ...

