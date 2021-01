Uomini e Donne, anticipazioni martedì 19 gennaio: Aurora e Giancarlo accusati di complotto, Roberta continua con Guarnieri (Di martedì 19 gennaio 2021) Secondo appuntamento settimanale di Uomini e Donne continua la programmazione di Uomini e Donne. Nel primo pomeriggio infatti, alle 14.45 su Canale 5 tornerà il dating show, ideato e condotto da Maria De Filippi. Tra poche ore il folto numero di telespettatori della rete ammiraglia Mediaset avranno modo, dopo la soap opera spagnola Una Vita, di assistere ad un altro appuntamento, il secondo settimanale. Cosa accadrà nello studio 6 del centro Elios di Roma? Per tutte le anticipazioni dettagliate fornite dal noto portale Il Vicolo delle News vi consigliamo di leggere l’intero articolo. Trono over: Giancarlo vede Alessandra ma pensa ancora ad Aurora Le anticipazioni della puntata odierna di Uomini e ... Leggi su kontrokultura (Di martedì 19 gennaio 2021) Secondo appuntamento settimanale dila programmazione di. Nel primo pomeriggio infatti, alle 14.45 su Canale 5 tornerà il dating show, ideato e condotto da Maria De Filippi. Tra poche ore il folto numero di telespettatori della rete ammiraglia Mediaset avranno modo, dopo la soap opera spagnola Una Vita, di assistere ad un altro appuntamento, il secondo settimanale. Cosa accadrà nello studio 6 del centro Elios di Roma? Per tutte ledettagliate fornite dal noto portale Il Vicolo delle News vi consigliamo di leggere l’intero articolo. Trono over:vede Alessandra ma pensa ancora adLedella puntata odierna die ...

