Ue punta su green bond e valuta digitale per rafforzare euro

(Di martedì 19 gennaio 2021) BRUXELLES - Non c' momento migliore di una crisi perla presenza internazionale dell'Unionepea, e promuovere l'comea livello globale. Soprattutto dal momento che, grazie ...

Agenzia ANSA

BRUXELLES - Non c'è momento migliore di una crisi per rafforzare la presenza internazionale dell'Unione europea, e promuovere l'euro come valuta a livello globale. Soprattutto dal momento che, grazie ...Il gruppo Orogel presenta “Orogel Green“, un progetto che racchiude un percorso iniziato più di cinquant’anni fa quando le prime cooperative in terra di Romagna diedero vita al gruppo che, sin dai pri ...