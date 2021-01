Trenta anni fa moriva Dino Viola Primo scudetto | rivalità con la Juve | amore-odio con la curva | storia del patron che ha fatto grande la Roma

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 19 gennaio 2021) Nessuno ha molta voglia di parlare. Non lì. Non in quel pomeriggio del 20 gennaio 1991. Se ne stanno tutti in piedi sui loro seggiolini di plastica blu. Gli occhi lucidi, il respiro sincopato. Qualcuno srotola uno striscione lungo la. Un lungo tessuto bianco con una scritta rossa: “Ci hai lasciato un vuoto incolmabile”. Ed è vero. Perché anche se lasta per affrontare il Pisa, il senso di quel pomeriggio è tutto chiuso in quelle lettere colorate. Gli unici a muoversi sono Giuseppe Gini e Sebino Nela. Avanzano lentamente. Un passo alla volta. Lungo la pista di atletica. Su per le scale che portano alla tribuna. Stretto fra le loro dita hanno un mazzo di gigli. Alcuni sono gialli. Altri sono rossi. Intorno al loro migliaia di voci si mescolano in un unico ruggito. “Anche il destino. Battiamo anche il destino“, gridano. ...