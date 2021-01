Station 19 4×02 su Fox il 19 gennaio | un nuovo crossover con Grey’s Anatomy 17

Leggi su optimagazine

(Di martedì 19 gennaio 2021)19su Fox porta in onda il dramma della pandemia e la risposta da parte dei primi soccorritori sul canale 112 di Sky. Dopo il debutto del 12scorso, infatti, prosegue la programmazione in prima serata dello spin-off didedicato ai pompieri di Seattle e giunto alla sua quarta stagione. Anche l’action drama incentrato sulla caserma dei vigili del fuoco prodotto dalla ShondaLand ingloba la pandemia da Covid-19 nella sua trama, ma non disdegna altri temi d’attualità come pure le complesse relazioni personali e familiari tra i personaggi della serie che sono un marchio di fabbrica delle serie di Shonda Rhimes. Anche il secondo episodio19, così come il primo, è uncon...