Ritardi nelle consegne del vaccino Pfizer nel Lazio: «Modalità a singhiozzo, così grossi problemi al sistema» (Di martedì 19 gennaio 2021) Mentre tra pochi giorni dovrebbe scattare il vaccino agli over 80 nel Lazio, la Regione è costretta a fare i conti con i Ritardi nelle consegne dei lotti Pfizer. L’allarme arriva direttamente dall’Unità di Crisi Regionale che per la giornata di oggi, 19 gennaio, segnala il mancato arrivo di 32.760 dosi slittate, per ora, a domani. «Verificheremo attentamente se verranno consegnate, ma questa Modalità a singhiozzo crea numerosi problemi organizzativi a tutto il sistema», si legge a tal proposito in una nota. Leggi anche: Patentino Covid a chi si vaccina nel Lazio: si potrebbe usare per accedere a cinema e teatri Del resto come già annunciato nei giorni scorsi la Pfizer ha deciso ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 19 gennaio 2021) Mentre tra pochi giorni dovrebbe scattare ilagli over 80 nel, la Regione è costretta a fare i conti con idei lotti. L’allarme arriva direttamente dall’Unità di Crisi Regionale che per la giornata di oggi, 19 gennaio, segnala il mancato arrivo di 32.760 dosi slittate, per ora, a domani. «Verificheremo attentamente se verranno consegnate, ma questacrea numerosiorganizzativi a tutto il», si legge a tal proposito in una nota. Leggi anche: Patentino Covid a chi si vaccina nel: si potrebbe usare per accedere a cinema e teatri Del resto come già annunciato nei giorni scorsi laha deciso ...

