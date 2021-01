Prodi sta con Conte: 'I numeri cresceranno, questa crisi è follia totale' (Di martedì 19 gennaio 2021) Romano Prodi è intervenuto sulla crisi di governo che sta avvenendo nel nostro paese, e dopo il voto di maggioranza ottenuto ieri alla Camera, azzarda una previsione nel giorno del voto di Palazzo ... Leggi su globalist (Di martedì 19 gennaio 2021) Romanoè intervenuto sulladi governo che sta avvenendo nel nostro paese, e dopo il voto di maggioranza ottenuto ieri alla Camera, azzarda una previsione nel giorno del voto di Palazzo ...

zazoomblog : Prodi sta con Conte: I numeri cresceranno questa crisi è follia totale - #Prodi #Conte: #numeri #cresceranno - Nicholas_Hook : @ziobaffone @stanzaselvaggia @eErgaOmnes L'unica ma non piccola. Sta di fatto che per anni avete votato qualsiasi c… - globalistIT : - GiovannaCuoco5 : @GiorgiaMeloni ma la tu che alla camera hai detto che ti sei vergognata per il mercimonio che sta avvenendo, sei l… - AdhamDarawsha : #Prodi sta cercando di salvare a tutti i costi @GiuseppeConteIT. Un modo, secondo lui, per restituire il 'favore'… -