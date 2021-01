Nba, nella notte vittorie importanti per Brooklyn e Golden State (Di martedì 19 gennaio 2021) AGI - I Lakers si addormentano nell'ultimo quarto, Golden State risale da -14 e vince 115-113. Nel Martin Luther King Day la sorpresa di giornata arriva dallo Staples Center dove Stephen Curry (26 punti) e Kelly Oubre Jr. (23 punti) guidano i Warriors contro i gialloviola, dove il migliore stavolta è Schroder (25 punti) mentre LeBron si ferma a 19 punti, fallendo la tripla della vittoria a fil di sirena, ed Anthony Davis chiude con 17 punti e 17 rimbalzi. Restando a Ovest, Phoenix paga l'ottimo momento di Memphis, che centra il quinto successo di fila (108-104) con 17 punti e 10 assist di Morant mentre un Lillard da 35 punti non evita la sconfitta di Portland contro San Antonio (125-104, 22 punti di Aldridge e 20 punti e 11 assist di DeRozan). A Est la sfida più attesa era quella fra Milwaukee e Brooklyn: la spuntano i Nets per ... Leggi su agi (Di martedì 19 gennaio 2021) AGI - I Lakers si addormentano nell'ultimo quarto,risale da -14 e vince 115-113. Nel Martin Luther King Day la sorpresa di giornata arriva dallo Staples Center dove Stephen Curry (26 punti) e Kelly Oubre Jr. (23 punti) guidano i Warriors contro i gialloviola, dove il migliore stavolta è Schroder (25 punti) mentre LeBron si ferma a 19 punti, fallendo la tripla della vittoria a fil di sirena, ed Anthony Davis chiude con 17 punti e 17 rimbalzi. Restando a Ovest, Phoenix paga l'ottimo momento di Memphis, che centra il quinto successo di fila (108-104) con 17 punti e 10 assist di Morant mentre un Lillard da 35 punti non evita la sconfitta di Portland contro San Antonio (125-104, 22 punti di Aldridge e 20 punti e 11 assist di DeRozan). A Est la sfida più attesa era quella fra Milwaukee e: la spuntano i Nets per ...

