Moratti: «L’Inter può parlare di scudetto, non è che siamo il Sassuolo» (Di martedì 19 gennaio 2021) Su Tuttosport un’intervista all’ex presidente delL’Inter, Massimo Moratti. Racconta l’emozione dopo la vittoria dei nerazzurri sulla Juventus per 2-0. «Sinceramente è una bella sensazione perché questa vittoria dà l’idea che la squadra c’è e che si possa puntare a qualcosa di importante quest’anno. La Juventus era senza dubbio l’avversario che faceva più paura, questo comunque senza sottovalutare il Milan, perché, specialmente dopo la vittoria a San Siro proprio contro la squadra di Pioli, dava l’impressione che si fosse ripresa. In più, quando leggi la loro formazione, vedi che hanno sempre un sacco di bei nomi in squadra. Per questo, centrare una vittoria così netta, è assolutamente importante». Conte aveva insistito, alla vigilia, sul gap che esiste tra la Juventus e le altre squadre del campionato. A Moratti viene chiesto se ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 19 gennaio 2021) Su Tuttosport un’intervista all’ex presidente del, Massimo. Racconta l’emozione dopo la vittoria dei nerazzurri sulla Juventus per 2-0. «Sinceramente è una bella sensazione perché questa vittoria dà l’idea che la squadra c’è e che si possa puntare a qualcosa di importante quest’anno. La Juventus era senza dubbio l’avversario che faceva più paura, questo comunque senza sottovalutare il Milan, perché, specialmente dopo la vittoria a San Siro proprio contro la squadra di Pioli, dava l’impressione che si fosse ripresa. In più, quando leggi la loro formazione, vedi che hanno sempre un sacco di bei nomi in squadra. Per questo, centrare una vittoria così netta, è assolutamente importante». Conte aveva insistito, alla vigilia, sul gap che esiste tra la Juventus e le altre squadre del campionato. Aviene chiesto se ...

napolista : Moratti: «L’Inter può parlare di scudetto, non è che siamo il Sassuolo» A Tuttosport: «La vittoria sulla Juve dà l’… - mr_kubra : RT @it_inter: #Moratti su Suning: 'Questo era il meglio che l'Inter potesse trovare, non un fondo ma una famiglia. Non ho mai pensato di ri… - mr_kubra : RT @NonConoscoVG: Massimo Moratti: 'Non ricomprerò l'Inter e non c'è bisogno di cambiare addirittura il logo' - stefano_gatto97 : RT @tuttosport: #Moratti: 'Non riprendo l'#Inter' - mr_kubra : RT @marifcinter: Moratti: “Non ricompro l’Inter, certi club hanno dimensioni che non sono più consentite a una persona sola” -

Ultime Notizie dalla rete : Moratti L’Inter Coronavirus: Rozza (Pd), 'Moratti tenta di distrarre attenzione da problemi Lombardia' Affaritaliani.it