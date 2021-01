Milan, Calabria: “Pioli mi dice che posso spingere, sono libero” (Di martedì 19 gennaio 2021) ULTIME NOTIZIE Milan NEWS - Davide Calabria, terzino rossonero, ha parlato delle richieste di Stefano Pioli e sul suo modo di giocare Pianeta Milan. Leggi su pianetamilan (Di martedì 19 gennaio 2021) ULTIME NOTIZIENEWS - Davide, terzino rossonero, ha parlato delle richieste di Stefanoe sul suo modo di giocare Pianeta

AntoVitiello : #Milan, prestazione da leader per #Ibrahimovic, ma non fa piu notizia. Grande scoperta #Kalulu, sempre affidabile e… - AntoVitiello : Formazione ufficiale #Milan: Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Dalot; Tonali, Kessie; Castillejo, Diaz, Hauge… - battitomilan7 : RT @AndreaPropato: #Calabria: “Lo stemma che abbiamo sul petto non ci deve far avere paura di pronunciare la parola scudetto. Non ne parlia… - peppe76199232 : RT @MilanNewsit: Calabria: 'Gioco dove c'è bisogno. Lo stile Milan mi ha insegnato ad avere rispetto per tutti e paura di nessuno' https://… - PianetaMilan : .@acmilan, #Calabria: '#Pioli mi dice che posso spingere, sono libero' - #ACMilan #Milan #SempreMilan -