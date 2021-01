Mediaset ha deciso: il programma di Cesare Bocci verrà cancellato (Di martedì 19 gennaio 2021) Mediaset ha deciso: il programma culturale condotto dall’attore maceratese Cesare Bocci, che nella prima stagione aveva avuto tanto successo, è stato sospeso. Cesare Bocci, molto amato dal pubblico, ultimamente è conosciuto grazie al grande successo della serie televisiva “I fratelli Caputo”, dove l’attore interpreta Alberto Caputo, uno dei due protagonisti, accanto al collega Nino Frassica. L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di martedì 19 gennaio 2021)ha: ilculturale condotto dall’attore maceratese, che nella prima stagione aveva avuto tanto successo, è stato sospeso., molto amato dal pubblico, ultimamente è conosciuto grazie al grande successo della serie televisiva “I fratelli Caputo”, dove l’attore interpreta Alberto Caputo, uno dei due protagonisti, accanto al collega Nino Frassica. L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Il programma culturale condotto dall'attore maceratese Cesare Bocci, che nella prima stagione aveva avuto tanto successo, è stato sospeso.

DVB-T2: presto il passaggio definito, novità per i canali Mediaset e Sky

Entro il prossimo anno, passeremo tutti al DVB-T2, il nuovo standard di trasmissione televisiva digitale terrestre, così da favorire l’implementazione e l’utilizzo delle tecnologie compatibili con le ...

Il programma culturale condotto dall'attore maceratese Cesare Bocci, che nella prima stagione aveva avuto tanto successo, è stato sospeso.

DVB-T2: presto il passaggio definito, novità per i canali Mediaset e Sky

Entro il prossimo anno, passeremo tutti al DVB-T2, il nuovo standard di trasmissione televisiva digitale terrestre, così da favorire l'implementazione e l'utilizzo delle tecnologie compatibili con le ...