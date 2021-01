L’Antitrust ha multato TicketOne per 10 milioni di euro per abuso di posizione dominante (Di martedì 19 gennaio 2021) L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) – quella che siamo abituati a chiamare “Antitrust” – ha inflitto una multa di 10 milioni di euro al gruppo CTS Eventim-TicketOne per abuso di posizione dominante. Secondo l’AGCM il gruppo, che Leggi su ilpost (Di martedì 19 gennaio 2021) L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) – quella che siamo abituati a chiamare “Antitrust” – ha inflitto una multa di 10dial gruppo CTS Eventim-perdi. Secondo l’AGCM il gruppo, che

ilpost : L’Antitrust ha multato TicketOne per 10 milioni di euro per abuso di posizione dominante - yolman__ : RT @ilpost: L’Antitrust ha multato TicketOne per 10 milioni di euro per abuso di posizione dominante - stedeaz : RT @ilpost: L’Antitrust ha multato TicketOne per 10 milioni di euro per abuso di posizione dominante - Mau_Tone : RT @ilpost: L’Antitrust ha multato TicketOne per 10 milioni di euro per abuso di posizione dominante - claudioc : RT @ilpost: L’Antitrust ha multato TicketOne per 10 milioni di euro per abuso di posizione dominante -

Ultime Notizie dalla rete : L’Antitrust multato Apple, multa dall'antitrust: iPhone non resiste all'acqua Corriere della Sera