Inter, Moratti: “Non riprendo il club. Scudetto, Suning e nuovo logo, vi dico la mia. Conte-Mourinho, c’è una differenza” (Di martedì 19 gennaio 2021) Massimo Moratti è stato il patron dell'Inter in due periodi diversi: dal 18 febbraio 1995 al 19 gennaio 2004 e dal 6 novembre 2006 al 15 novembre 2013, nonché presidente onorario fino al 23 ottobre 2014.Inter, Sconcerti sentenzia: “I nerazzurri eclissano la Juventus peggiore degli ultimi 10 anni di Serie A”In una lunga Intervista concessa al noto quotidiano sportivo 'Tuttosport', l'attuale presidente della Saras, una società per azioni italiana, ha affrontato diverse tematiche, focalizzando la sua attenzione sulla vittoria conquistata dalla squadra di Antonio Conte ai danni della Juventus. Ma non solo... "Sinceramente è una bella sensazione perché questa vittoria dà l’idea che la squadra c’è e che si possa puntare a qualcosa di importante quest’anno. La Juventus era senza dubbio l’avversario che ... Leggi su mediagol (Di martedì 19 gennaio 2021) Massimoè stato il patron dell'in due periodi diversi: dal 18 febbraio 1995 al 19 gennaio 2004 e dal 6 novembre 2006 al 15 novembre 2013, nonché presidente onorario fino al 23 ottobre 2014., Sconcerti sentenzia: “I nerazzurri eclissano la Juventus peggiore degli ultimi 10 anni di Serie A”In una lungavista concessa al noto quotidiano sportivo 'Tuttosport', l'attuale presidente della Saras, una società per azioni italiana, ha affrontato diverse tematiche, focalizzando la sua attenzione sulla vittoria conquistata dalla squadra di Antonioai danni della Juventus. Ma non solo... "Sinceramente è una bella sensazione perché questa vittoria dà l’idea che la squadra c’è e che si possa puntare a qualcosa di importante quest’anno. La Juventus era senza dubbio l’avversario che ...

