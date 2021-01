Harry Brant muore per overdose. Figlio della top model Stephanie Seymour, aveva 24 anni (Di martedì 19 gennaio 2021) È morto a 24 anni Harry Brant, modello e influencer, Figlio della supermodella statunitense Stephanie Seymour e del milionario industriale Peter Brant. Secondo quanto riportato dal New York Times, il suo corpo è stato ritrovato senza vita domenica notte a causa di “un’overdose accidentale da farmaci da prescrizione”. Stando alle notizie diffuse dalla testata americana, in passato il ragazzo aveva combattuto contro la dipendenza da droghe. “Saremo sempre addolorati per la sua vita spezzata. Harry ha ottenuto molto nei suoi 24 anni, ma non avremo mai la possibilità di vedere quanto avrebbe potuto fare ancora”, ha detto la sua famiglia in una ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 19 gennaio 2021) È morto a 24lo e influencer,supermostatunitensee del milionario industriale Peter. Secondo quanto riportato dal New York Times, il suo corpo è stato ritrovato senza vita domenica notte a causa di “un’accidentale da farmaci da prescrizione”. Stando alle notizie diffuse dalla testata americana, in passato il ragazzocombattuto contro la dipendenza da droghe. “Saremo sempre addolorati per la sua vita spezzata.ha ottenuto molto nei suoi 24, ma non avremo mai la possibilità di vedere quanto avrebbe potuto fare ancora”, ha detto la sua famiglia in una ...

