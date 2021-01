Governo, due senatori di Forza Italia votano sì: 'fuori dal partito' (Di martedì 19 gennaio 2021) I senatori di Forza Italia Andrea Causin e Maria Rosaria Rossi hanno votato sì alla fiducia al Governo al Senato. 'Entrambi sono fuori dal partito: votare con il Governo in questo caso non è una ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 19 gennaio 2021) IdiAndrea Causin e Maria Rosaria Rossi hanno votato sì alla fiducia alal Senato. 'Entrambi sonodal: votare con ilin questo caso non è una ...

Il senatore assente alle prime due chiame, durante la votazione della fiducia al governo Conte, che chiede di votare sul gong ...

Governo, Conte: Scuola centrale in agenda Paese

Ieri come sapete si è svolto un importante discorso ufficiale del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte. La personalità politica di Giuseppe Conte appare intimamente scissa in due componenti contrap ...

