Governo, Boschi: "Se Conte non ha 161 voti si presenti al Quirinale e dia le dimissioni" (Di martedì 19 gennaio 2021) All'indomani della risicatissima fiducia ottenuta da Giuseppe Conte alla Camera e alla vigilia del voto cruciale e strettissimo al Senato, Italia Viva ci prova ancora e da un lato offre "una strada per il dialogo", dall'altro averte che se a Palazzo Madama "il Governo non avrà 161 voti dovrebbe riflettere se presentarsi dimissionario al Quirinale". La posizione, insomma, in queste ore cruciali, resta quella delle offerte e delle minacce al Governo, anche se "dopo aver sentito l'intervento del presidente del Consiglio sono ancora più convinta delle nostre scelte", ha spiegato Maria Elena Boschi. Italia Viva parla ancora di dialogo Boschi ha insistito sul fatto che Italia Viva ha posto problemi di merito, a partire dal Mes, ma "ci hanno risposto con la caccia ai ...

