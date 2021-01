Gli ordini esecutivi di Biden per cambiare tutto, subito (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Nel suo primo giorno da presidente Joe Biden intende modificare rapidamente la forma del governo degli Stati Uniti, con una raffica di ordini esecutivi progettati per segnalare una rottura immediata con l’amministrazione Trump. AD ANNUNCIARE questa mossa è stato il nuovo capo dello staff della Casa Bianca del nuovo presidente degli Stati uniti Joe Biden, Ron Klain, che ha delineato gli ordini esecutivi in una nota. I decreti che Biden vuole firmare appena insediato, sul fronte dei migranti, riguardano innanzitutto … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Nel suo primo giorno da presidente Joeintende modificare rapidamente la forma del governo degli Stati Uniti, con una raffica diprogettati per segnalare una rottura immediata con l’amministrazione Trump. AD ANNUNCIARE questa mossa è stato il nuovo capo dello staff della Casa Bianca del nuovo presidente degli Stati uniti Joe, Ron Klain, che ha delineato gliin una nota. I decreti chevuole firmare appena insediato, sul fronte dei migranti, riguardano innanzi… Continua L'articolo proviene da il manifesto.

GhisiMg49 : @lucatelese Credo che la maggior parte dei giornalisti che seguono la politica non abbiano capito bene la situazion… - IRedentore : @revneD88 @poliziadistato Le forze dell’ordine aspettano gli ordini e il 27 del mese. - MagarinYuri : @lameduck1960 Raccapricciante.. gli ordini (della bestia) sono ordini: il suo marchio deve essere visibile anche nell'oltretomba. - nunziarusso4 : @anna_volante nessuno, lo penso io. Se per la seconda volta ritarda gli ordini in questa situazione di emergenza, e… - MariaErrichiel5 : RT @Alex_09958: Mi sono rimasti pochissimi gadgets per l'ultimo atto di Trump da presidente. 5€ spedizione esclusa. Affrettatevi, gli ordin… -

Ultime Notizie dalla rete : Gli ordini Jeep Gladiator: al via gli ordini in Italia AlVolante Savona, una petizione contro gli assembramenti in piazza Sisto

«A Savona, in piazza Sisto IV, da quando è stato aperto ormai qualche anno fa il distributore automatico 24 ore su 24 - scrivono i promotori della petizione - si stanno verificando dei fatti che metto ...

Cagliari-Milan 0-2, pagelle: Ibrahimovic è tornato, Calabria sicurezza; Nainggolan solo a tratti

Di Francesco pare in tilt come la sua squadra; Pioli non cade nel trappolone delle sette assenze e supera un altro esame ...

«A Savona, in piazza Sisto IV, da quando è stato aperto ormai qualche anno fa il distributore automatico 24 ore su 24 - scrivono i promotori della petizione - si stanno verificando dei fatti che metto ...Di Francesco pare in tilt come la sua squadra; Pioli non cade nel trappolone delle sette assenze e supera un altro esame ...