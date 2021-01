Frontiere chiuse in Australia: a rischio MotoGP e SBK (Di martedì 19 gennaio 2021) Oggi in Australia, per la prima volta da mesi, non ci sono stati nuovi casi di COVID - 19, e le autorità governative vogliono continuare su questa strada senza correre rischi. Proprio i lockdown e la ... Leggi su motosprint.corrieredellosport (Di martedì 19 gennaio 2021) Oggi in, per la prima volta da mesi, non ci sono stati nuovi casi di COVID - 19, e le autorità governative vogliono continuare su questa strada senza correre rischi. Proprio i lockdown e la ...

“E’ improbabile che i viaggi internazionali da e verso l'Australia ricomincino quest'anno”, ha detto il Ministro della Salute Brendan Murphy. Il GP d’Australia e il mondiale Superbike potrebbero salta ...

Travel Pass Iata: i vettori lo testeranno da marzo

Le principali compagnie aeree del mondo inizieranno a utilizzare il Travel Pass di Iata a marzo. L'obiettivo è facilitare i passaggi di frontiera e contribuire alla riapertura definitiva del mercato d ...

