Friuli Venezia Giulia, il Tar dà ragione alla giunta Fedriga sui ristori solo alle imprese con sede in Regione: “Non limitano concorrenza” (Di martedì 19 gennaio 2021) UDINE – Nello scontro con l’Antitrust, il Tribunale amministrativo regionale del Friuli Venezia Giulia ha dato ragione alla Regione respingendo il ricorso dell’Autorità Garante della concorrenza e del Mercato (Agcm) contro due deliberazioni della giunta guidata da Massimiliano Fedriga riguardanti le misure straordinarie e urgenti a ristoro dei danni causati dall’emergenza Covid-19 al sistema economico friulano. L’Autorità si era rivolta a giudici amministrativi, sostenendo che le misure fossero limitative della concorrenza. Infatti, i ristori andavano a beneficio delle società che avessero sia la sede operativa che la sede legale nei confini della ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 19 gennaio 2021) UDINE – Nello scontro con l’Antitrust, il Tribunale amministrativo regionale delha datorespingendo il ricorso dell’Autorità Garante dellae del Mercato (Agcm) contro due deliberazioni dellaguidata da Massimilianoriguardanti le misure straordinarie e urgenti a ristoro dei danni causati dall’emergenza Covid-19 al sistema economico friulano. L’Autorità si era rivolta a giudici amministrativi, sostenendo che le misure fossero limitative della. Infatti, iandavano a beneficio delle società che avessero sia laoperativa che lalegale nei confini della ...

