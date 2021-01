Fiducia stretta per Conte, strada in salita per i “volenterosi”. Ma il premier tira dritto: ora rafforzare il governo (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Giuseppe Conte ottiene la Fiducia al Senato con 156 sì (compresi 3 senatori a vita) e 140 no, ma con l'astensione di 16 parlamentari di Italia viva. Si chiude così, con una maggioranza incerta, il giorno più lungo del presidente del Consiglio, che da domani ha il compito più difficile: provare a far nascere il gruppo dei "volenterosi". Una condizione indispensabile, perché la chiede il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e perché altrimenti nelle commissioni sarebbe un 'Vietnam' continuo. Anche considerando una assenza per malattia tra i 5s, la strada per creare il nuovo gruppo appare in salita."Certo che c'è un problema di numeri, se questi numeri non ci sono questo governo va a casa", ha ammesso il premier nella sua replica, in cui ha usato parole dure ... Leggi su ilfogliettone (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Giuseppeottiene laal Senato con 156 sì (compresi 3 senatori a vita) e 140 no, ma con l'astensione di 16 parlamentari di Italia viva. Si chiude così, con una maggioranza incerta, il giorno più lungo del presidente del Consiglio, che da domani ha il compito più difficile: provare a far nascere il gruppo dei "". Una condizione indispensabile, perché la chiede il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e perché altrimenti nelle commissioni sarebbe un 'Vietnam' continuo. Anche considerando una assenza per malattia tra i 5s, laper creare il nuovo gruppo appare in."Certo che c'è un problema di numeri, se questi numeri non ci sono questova a casa", ha ammesso ilnella sua replica, in cui ha usato parole dure ...

