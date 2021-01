(Di martedì 19 gennaio 2021) Il giornalista, politico, scrittore e sindacalistastanotte a Roma all’Ospedale Gemelli. Era ricoverato per problemi cardiaci aggravati dai postumi di una caduta. Già iscritto al Partito Comunista d’Italia, si legge su Wikipedia, prima della caduta del Regime fascista, fusindacale della CGIL. Iniziò la sua carriera politica nel 1951 come deputato regionale siciliano del Partito Comunista

Tg3web : 'Essere di sinistra ha avuto un senso perché ha migliorato la vita a milioni e milioni di persone', diceva Emanuele… - fleinaudi : È morto Emanuele #Macaluso. Uomo libero, intelligenza, passione. La Fondazione Luigi Einaudi lo ricorda in partico… - Agenzia_Ansa : E' morto Emanuele Macaluso, storico dirigente del Pci. Aveva 96 anni #ANSA - infoitinterno : È morto Emanuele Macaluso, storico dirigente del PCI - infoitinterno : Morto Emanuele Macaluso, il cordoglio della sua Orvieto -

Ultime Notizie dalla rete : morto Emanuele

Emanuele Macaluso. Non sono mai stato un “migliorista”, nell’accezione usuale del termine. Tutt’al più mi si potrà imputare di essere stato coautore, in un anno di grand ...Profondo cordoglio a Orvieto per la morte di Emanuele Macaluso, 96 anni, politico, sindacalista e giornalista italiano scomparso a Roma martedì 19 gennaio. Figura di ...