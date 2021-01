Dimentica le chiavi e si arrampica sul balcone per entrare | 61enne muore dopo volo di 8 metri

(Di martedì 19 gennaio 2021)lee sisulper. Ad assistere impotenti alla morte del loro caro, la moglie e la figlia dell’uomo. Stando alla ricostruzione degli eventi effettuata dalla Polizia di Genzano, ilsi stavando sulperché avevato lein casa. Volevada una porta finestra ma è scivolato e caduto da ottodi altezza, morendo sul colpo. Tragedia ieri sera a Lanuvio: un uomo di 61 anni è mortoessere caduto da un’altezza di otto. L’episodio è avvenuto in via della Libertà, proprio nel centro del comune. Stando a una prima ricostruzione, Luigi Seri – questo il nome della ...

1' di lettura 19/01/2021 - Si era dimenticato le chiavi in casa, ed era rimasto chiuso fuori. Così ha cercato di rientrare nell'abitazione salendo dal balcone ma ha perso l'equilibrio scivolando e cad ...Aveva dimenticato le chiavi del suo appartamento e si era arrampicato fino al primo piano. Lanuvio in lutto per la morte del fornaio Luigino Seri, 61 anni, conosciutissimo nel piccolo centro alle port ...