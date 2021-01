Dibattito con pochi applausi, attesa per il discorso di Renzi e Salvini (Di martedì 19 gennaio 2021) Parole speranzose dal Pd, soddisfatte del Cinquestelle. 'Nel centrodestra ogni forza andrà da sola' annuncia Forza Italia Leggi su tg.la7 (Di martedì 19 gennaio 2021) Parole speranzose dal Pd, soddisfatte del Cinquestelle. 'Nel centrodestra ogni forza andrà da sola' annuncia Forza Italia

Internazionale : Dopo l’arresto di Alberto Genovese, accusato di sequestro e violenza sessuale, alcuni giornali sono sembrati smarri… - fattoquotidiano : Salario minimo: il tema è più vivo che mai, ma il dibattito è oscurato dalla crisi. In Italia troppi lavoratori pov… - capuanogio : Le parole di #Chiellini aprono il dibattito sulla fine del ciclo #Juventus. Ieri confronto con #Pirlo che ha richia… - zazoomblog : Dibattito con pochi applausi attesa per il discorso di Renzi e Salvini - #Dibattito #pochi #applausi #attesa - SarratoreDonato : RT @aafriendzoni: Sto pensando al terzo Reich con casalino al posto di Goebbels che fa uscire l'anteprima dei decreti apposta per tastare… -