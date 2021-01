Covid, salgono i morti: 603 nuove vittime da ieri (Di martedì 19 gennaio 2021) salgono nuovamente i decessi di Covid-19 in Italia: nelle ultime 24 ore sono state registrate, infatti. 603 nuove vittime (ieri erano 377). In rialzo anche i contagi, 10.497 (contro le 8.824 di lunedì), a fronte di 254mila tamponi. Cala ancora il tasso di positività, oggi al 4,1% (-1,5% rispetto a ieri). Leggi su huffingtonpost (Di martedì 19 gennaio 2021)nuovamente i decessi di-19 in Italia: nelle ultime 24 ore sono state registrate, infatti. 603erano 377). In rialzo anche i contagi, 10.497 (contro le 8.824 di lunedì), a fronte di 254mila tamponi. Cala ancora il tasso di positività, oggi al 4,1% (-1,5% rispetto a).

Covid Italia, 10.497 contagi e 603 morti : bollettino 19 gennaio

