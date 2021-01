Cashback: Conte, 'oltre 9mln hanno l'App Io' (Di martedì 19 gennaio 2021) Roma, 19 gen (Adnkronos) - "Oggi 9mln 365mila cittadini hanno l'App Io". Lo ha detto Giuseppe Conte al Senato ricordando tra l'altro che "a settembre 2019 4mln di persone avevano Spid, adesso sono 16mln 100mila". Il premier ha ribadito l'impegno per "ridurre il digial divide". Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 19 gennaio 2021) Roma, 19 gen (Adnkronos) - "Oggi365mila cittadinil'App Io". Lo ha detto Giuseppeal Senato ricordando tra l'altro che "a settembre 2019 4mln di persone avevano Spid, adesso sono 16mln 100mila". Il premier ha ribadito l'impegno per "ridurre il digial divide".

