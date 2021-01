Bari e Taranto, non è una sconfitta capitale (Di martedì 19 gennaio 2021) Fare e non attendere, ha detto il sindaco Rinaldo Melucci nell'intervista rilasciata alla Gazzetta e lo stesso ha annunciato Decaro, lasciando immaginare un orizzonte al di là di questi terribili ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di martedì 19 gennaio 2021) Fare e non attendere, ha detto il sindaco Rinaldo Melucci nell'intervista rilasciata alla Gazzetta e lo stesso ha annunciato Decaro, lasciando immaginare un orizzonte al di là di questi terribili ...

RaiNews : Procida batte la concorrenza di Ancona, Bari, Cerveteri, L'Aquila, Piave di Soligo, Taranto, Trapani, Verbania e Vo… - repubblica : Taranto, bimbo di 5 anni morto di tumore: 9 dirigenti ex Ilva indagati per omicidio colposo - LaGazzettaWeb : Bari e Taranto, non è una sconfitta capitale - rep_bari : Taranto, donna di 73 anni azzannata da rottweiler del figlio: ha perso una gamba ed è in condizioni critiche [di Gi… - m5s_taranto : RT @AntoLari1986: L'ASL di #Bari sta chiedendo soldi ai cittadini, ho richiesto un chiarimento in merito. #M5S #Puglia #Sanità LEGGI QUI: h… -